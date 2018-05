Rengøringsassistent hældte toiletrens i kollegas energidrik

Direktøren for Frederiksborg Centret har forklaret, at der op til episoden havde været gnidninger mellem medarbejderne i rengøringspersonalet, skriver avisen.

Den dømte var tiltalt for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter efter straffelovens paragraf 245, men blev kun dømt efter den mildere paragraf 244, da der var tale om en mindre mængde toiletrens, og da kvinden kun fik beskedne fysiske skader såsom opkast.

De to arbejde med at gøre rent i Frederiksborg Centret, da episoden fandt sted 23. januar i år.

Retten i Hillerød har nu dømt den 18-årige tidligere ustraffede mand til 30 dages betinget fængsel, 40 timers samfundstjeneste og til at betale 15.200 kr. i godtgørelse til den 54-årig kvinde, skriver Frederiksborg Amts Avis på baggrund af en udskrift af dombogen.

En 18-årig mand er dømt for vold, efter han forgiftede en kvindelig kollega.

