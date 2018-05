Mand blev begravet under jord i arbejdsulykke

En 62-årig mand har mistet livet i en arbejdsulykke på Østervang i Maribo.

Manden omkom i forbindelse med et gravearbejde på stedet og blev fundet torsdag eftermiddag, skriver Folketidende.dk.

Ifølge mediet blev kollegaerne bekymrede, da den 62-årige ikke dukkede op til frokostpausen, og de slog derefter alarm. Hos Lolland-Falsters Brandvæsen lød anmeldelsen, at der var sket et jordskred, og at en mand var meldt savnet og frygtet begravet i jorden.

Sydsjællands og Lolland Falsters Politi bekræfter anmeldelsen over for Jyllands-Posten.

Manden var bevidstløs, da han blev hentet op af hullet, fortæller vagtchef Anders Mikkelsen.

»Der blev ydet førstehjælp på stedet, så man gjorde det, man kunne. Men han lå uden opsyn i nogen tid, så det er svært at sige, hvor længe han har været der,« siger vagtchefen.

Den 62-årige mand kom fra Eskilstrup. Hans pårørende er blevet underrettet.