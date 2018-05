Syv personer anholdt under politiaktion mod fynske haveforeninger

Fyns Politi rykkede torsdag formiddag ud til to haveforeninger på Fyn til en planlagt aktion. Torsdag eftermiddag har politikredsen løftet sløret for, hvad man ledte efter.

I en pressemeddelelse oplyser politikedsen, at den havde fået henvendelser om, at der blev opbevaret våben og narkotika i området.

Det fik politiet til at ransage en række kolonihavehuse i haveforeningerne Biskorup og Martinsminde i Odense.

Under aktionen blev der bl.a. fundet amfetamin, ammunition, heroin, hash og kontanter.

Politiet rykker talstærkt ud til fynske kolonihaver

Syv personer blev anholdt, og to af dem er blevet løsladt igen.

»Vi har gennem et stykke tid fået underretninger om, at der blev opbevaret ulovlige våben og narkotika på forskellige adresse i de to haveforeninger. Det har skabt stor utryghed blandt de mange lovlydige havefolk i området. Derfor valgte vi at lave en stor koordineret aktion i dag, hvor vi har fundet både narkotika og ammunition,« siger vicepolitiinspektør Henrik Thrane Jensen fra Fyns Politi.

Aktionen begyndte kl. 10 og sluttede umiddelbart før kl. 15.20. Politiet har ikke oplyst, om der er rejst sigtelser mod nogen af de anholdte.