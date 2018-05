Politiet undersøger varebil efter muligt gennembrud i drabssag uden lig

En ellers afsluttet drabssag har fået nyt liv, efter journalister har afdækket nye spor i sagen i TV 2-serien ”Drabet uden lig”.

Det drejer sig om drabet på svindleren og forretningsmanden Henrik Haugberg Madsen på Enø ved Næstved i 2010, som et hold journalister fra Dokumentarkompagniet gennem to år har kulegravet.

Henrik Haugberg Madsen forsvandt sporløst i 2010. Han formodes dræbt, men de dømte nægter.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke ønsket at deltage i udsendelsen, fordi den handler om en afsluttet sag, hvori der blev fældet dom i hhv. 2013 og 2014. Men på baggrund af nye fund har politiet nu alligevel udsendt en kommentar til et muligt gennembrud i drabssagen.

Muligt gennembrud i drabssag uden lig: Journalister har fundet blodspor i varevogn

Holdet af journalister har nemlig fundet frem til en hvid varevogn, en gammel VW Transporter, som politiet måtte opgive at finde under efterforskningen af sagen i 2010, fortæller TV2. I bunden af transporteren er der fundet blodspor, der efterfølgende er blevet dna-testet i England. Testen viser, at blodet med overvejende sandsynligghed strammer fra Henrik Haugberg Madsen.

Politiet oplyser torsdag, at det for nylig har fået overdraget varevognen, og »for en god ordens skyld« har foretaget tekniske undersøgelser af køretøjet. Resultaterne er endnu ikke klar, lyder det i en pressemeddelelse.

Dertil har politiet en rettelse til en ny information, der er kommet frem i sagen. Det gælder oplysningen om, at politiet under sagens efterforskning ikke var opmærksom på, at parteringen af liget skulle være sket i en VW transporter og derfor kun ledte efter en Mercedes Sprinter. Men det er ikke korrekt, understreger politiet.

To mænd skyldige i drabssag uden lig

Politiet eftersøgte nemlig både den omtalte VW Transporter og en Mercedes Sprinter, men ingen af bilerne blev fundet.

»Under eftersøgningen af VW varebilen fremkom personer, som kunne have viden om, hvor bilen var blevet gemt, ikke med disse oplysninger til politiet, og sporet endte derfor blindt. Formodningen var derfor, at bilen var blevet skrottet og eksporteret ud af landet. Vi kan nu konstatere, at vidner, som ikke tidligere ønskede at give disse oplysninger til politiet, øjensynligt har bidraget med nye oplysninger i forbindelse med tilblivelse af udsendelsen,« lyder det i pressemeddelelsen.

Drabet på Henrik Haugberg Madsen blev ifølge politiet og domstolene begået i en lejet hytte i november 2010, hvor Henrik Haugberg Madsen blev skudt en eller flere gange i hovedet med en revolver. Politiet mener desuden, at liget efterfølgende blev parteret og skaffet af vejen på ukendt vis.

Liget er aldrig blevet fundet. De to mænd, der er dømt for drabet - Claus Stokholm Larsen og den dræbtes ægtefælle, Bo Madsen - har siden domsfældelsen bedyret deres uskyld. De hævder, at Henrik Haugberg Madsen er stukket af til udlandet.