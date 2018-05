Mand anholdt med pistol på uddannelsesinstitution har fået straksdom

En 32-årig mand, der onsdag blev anholdt på en uddannelsesinstitution i Hvidovre, efter han blev fundet i besiddelse af en pistol og ammunition, har fået en straksdom.

Torsdag er han blevet idømt en dom på tre og et halvt års fængsel, oplyser Københavns Vestegns Politi. Politiet blev kontaktet, efter manden, som er studerende på uddannelsescentret TEC Hvidovre på Stamholmen, havde udvist mistænkelig adfærd. Det bundede i, at han tilsyneladende var i besiddelse af noget, der lignede en pistol.

Han blev efterfølgende anholdt uden dramatik og ifølge politiet var der intet, der tydede på, at han havde tænkt sig at tage våbnet i brug.

32-årig anholdt på uddannelsesinstitution med pistol og ammunition

I forbindelse med gårsdagens anholdelse, oplyste manden, at han også havde en militærriffel på sin bopæl, og riflen blev fundet af Københavns Vestegns Politi under den efterfølgende ransagning. Også den blev den 32-årige dømt for.

Den 32-årige har erkendt at have taget pistolen, som var isat magasin med fire skarpe patroner, med på uddannelsesstedet samt besiddelsen af en M1 Carbine med ca. 200 tilhørende skarpe patroner. Dertil har han erkendt at være i besiddelse af ca. 200 skarpe patroner til en M1 Garand riffel og ca. 500-1000 stk. blandet kaliber 22 ammunition.

»Jeg er godt tilfreds med, at retten har sendt et hurtig og markant signal i denne sag. At tage en skarpladt pistol med på et uddannelsessted er en alvorlig forbrydelse, som skaber stor utryghed,« siger anklageren i sagen, Teuta Memeti.