Falsk betjent har stoppet køretøjer på motorvejen

Syd- og Sønderjyllands Politi har torsdag udsendt en advarsel til borgerne i Esbjerg om en falsk betjent.

Det drejer sig om en person, der kører rundt i en sort VW Polo med blåt udrykningsblink på taget og udgiver sig for at være politimand. Vedkommende har bl.a. standset køretøjer på Esbjerg-motorvejen i løbet af onsdag.

Politikredsen understreger, at der ikke er tale om en ægte politimand og beder borgere, der støder på ham, om at kontakte politiet på tlf. 114.

»Er borgerne i tvivl om, hvorvidt de står over for en falsk politiansat, kan de altid bede om at se vedkommendes ID-kort, lige som uniformerede betjente også vil bære et særligt markeringsnummer,« oplyser politiet.

Manden beskrives som mellem 45 og 50 år, meget solbrun og muskuløs af bygning. Han har kort, brunt strithår og har en tatovering under højre øje.