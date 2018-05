Statens advokat angriber irakeres troværdighed i tortursag

En gruppe irakeres beretninger i en retssag om ansvar for tortur skal skubbes til side som utroværdige.

I stedet skal dommerne tro på forklaringer fra danske soldater og stole på, hvad der står i dokumenter - og blandt andet af den grund frifinde Forsvarsministeriet.

Det er budskabet fra ministeriets advokat torsdag i Østre Landsret. Her er sagen om Operation Green Desert i det sydlige Irak ved at nærme sig finalen.

23 irakere blev taget til fange, da danske og britiske soldater støttede en lokal irakisk operation i landsbyen Az Zubayr i november 2004.

Alle på nær én blev bagefter smidt i et fængsel i Basra. Nogle fik elektriske stød, slået under fødderne og udsat for andre former for mishandling, har de berettet.

Men advokat Peter Biering lægger i sin opsamling på sagen vægt på, at alle 23 også har klaget til Storbritannien over selv samme operation. Og at nogle er kommet med forskellige meldinger om, hvorvidt de blev håndteret af britiske eller danske soldater.

- Det kan være, at de ikke taler sandt. Det kan være, at de overdriver. Og det kan være, at der er kognitive udfordringer, problemer med at huske, siger advokaten.

Samtlige er enten i familie med hinanden eller nære bekendte. Og én af dem, Basim, får betegnelsen "bagmand" af Peter Biering.

Basim sagde i februar til en britisk avis, at der havde været svindel med i spillet, da han i en periode fik løn for at skaffe et britisk advokatfirma klager fra irakere mod den britiske hær.

Forsiden fra tabloidavisen the Suns forside med ordet "RACKET", altså svindelnummer, vises torsdag på ny på skærme i retssalen.

- Det rejser spørgsmålet, om denne sag bygger på samme løgne og overdrivelser. Det mener vi, at der er flere ting, der taler for, siger Peter Biering.

Forsvarsministeriet holder fast i, at danskerne blot sørgede for sikkerheden, da irakiske styrker efter en dommerkendelse tidligt om morgenen 25. november gik ind i flere huse i landsbyen og i et religiøst samlingssted og anholdt de 23. Soldaterne dannede kun en ydre ring, lyder det.

Omvendt har irakernes advokater hæftet sig ved fotos og film. De viser, at danske soldater flere gange stod få meter fra irakiske og britiske styrker.

- Distancen er ligegyldig. Opgaverne var helt forskellige, lyder svaret fra advokat Peter Biering.

Ingen danske soldater har fortalt om, at de selv tog irakerne til fange. Og de er mere troværdige, for "de har ingenting at tabe og ingenting af vinde", mener advokaten, der sammenligner dem med politividner i en straffesag.

- Vi mener, at den danske bataljon ikke kunne eller burde have gjort noget anderledes i relation til Green Desert, end den faktisk gjorde, siger Biering.

- Man gjorde det, fordi det var den opgave, man havde fået af FN og af Folketinget. Det foregik på suverænt irakisk territorium. Og det foregik efter irakisk lov og efter en irakisk dommerkendelse, siger advokaten.

Derfor har Forsvarsministeriet intet juridisk ansvar for, hvad der overgik de 23, mener han.