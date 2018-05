Muligt gennembrud i drabsag uden lig: Journalister har fundet blodspor i varevogn

Et potentielt gennembrud i et de senere års store danske kriminalmysterier.

Det er, hvad et hold journalister nu muligvis har afdækket i den aktuelle TV 2-serie ”Drabet uden lig” og en kommende bog af samme navn. Her har et hold journalister fra Dokumentarkompagniet i to år kulegravet sagen om drabet på svindleren og forretningsmanden Henrik Haugberg Madsen i 2010.

Henrik Haugberg Madsen, som har været sporløst forsvundet siden 2010. Han formodes dræbt, men de dømte nægter hårdnakket.

I afsnittet, der ruller over skærmen torsdag aften, fremkommer der nye oplysninger, som sår alvorlig tvivl om de drabsdømtes forklaring.

Henrik Haugberg Madsen forsvandt sporløst i november 2010 og liget er aldrig blevet fundet. De to mænd, der blev dømt for drabet - Claus Stokholm Larsen og den dræbtes ægtefælle Bo Madsen - har lige siden bedyret deres uskyld og hævdet, at Henrik Haugberg Madsen blot er stukket af til udlandet.

Men nu har holdet af journalister fundet frem til den hvide varevogn, som politiet måtte opgive at finde under efterforskningen af sagen i 2010, fortæller TV2.

Politiet og domstolene mener, at drabet blev begået i en lejet hytte i Karrebæksminde i november 2010, hvor Henrik Haugberg Madsen blev skudt en eller flere gange i hovedet med en revolver.

Ifølge politiet skulle Bo Madsen have hyret Stokholm Larsen til drabet.

Politiet mener desuden, at liget efterfølgende blev parteret og skaffet af vejen på ukendt vis. Sandsynligvis ved hjælp af en hvid varevogn, som det aldrig lykkedes politiet at finde.

Men otte år senere har journalisterne gjort fundet.

I bunden af en gammel VW Transporter-varevogn er der fundet blodspor, der efterfølgende er blevet dna-testet i England. Testen viser, at blodet strammer fra Henrik Haugberg Madsen.

"Det er et helt afgørende bevis, som ville have haft stor betydning for sagen, hvis det havde været fundet under efterforskningen," siger Kurt Kragh, der er tidligere kriminalkommissær i Rigspolitiets rejsehold, til TV2.

"Drabet uden lig" sendes torsdage kl. 20.00 på TV 2 frem til 10. maj. Bogen udkommer samme dag.