Litauere idømt fængsel og udvisning for tyveri af skind

Natten til den 27. november sidste år brød fire litauiske mænd ind på en minkfarm i Tranum i Nordjylland og fyldte deres bil og trailer med skind for 400.000 kroner.

Derefter kørte de hen til en lastbil for at læsse skindene over i den.

Men her ventede der dem en ubehagelig overraskelse. En gruppe betjente lå på lur i nærheden af lastbilen og anholdt alle fire.

Onsdag er mændene ved Retten i Aarhus blevet idømt hver et års fængsel samt udvisning i seks år.

Det var politiets specialgruppe mod organiseret kriminalitet, Særlig Efterforskning Vest (SEV), der sammen med Nordjyllands Politi fik anholdt de fire mænd.

Det oplyser SEV i pressemeddelelse.

SEV har i længere tid haft fokus på minktyverier, da minkfarmere over hele landet har haft ubudne gæster.

Sidste efterår bragte efterforskningen politifolkene på sporet af de fire litauere, og derfor var de klar til at slå til ved indbruddet i Tranum.

- Politiets hurtige efterforskning og handling gjorde, at de fire mænd blev taget på fersk gerning i deres tyveri, og det har selvsagt gjort det nemmere at løfte sagen, udtaler anklager Signe Gråkjær Petersen.

Alle fire erkendte tyveriet, og ingen af dem ankede dommen.

I forbindelse med anholdelserne i november fortalte politiet, at man flere steder i landet er opmærksom på, at minkfarme på den tid af året er særligt attraktive for tyveknægte.

Minkene er pelset, og minkfarmenes lagre bugner af dyre skind.

Det fik Syd- og Sønderjyllands Politi til at skrive til de omkring 250 minkavlere i politikredsen og opfordre dem til at se kritisk på sikringen af deres ejendom.

Avlerne blev opfordret til at tjekke alarmer, adgangsforhold og sikkerhedsrutiner, ligesom politiet opfordrede minkavlerne og deres naboer til at blive aktive nabohjælpere.