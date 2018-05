Politiet efterlyser tre unge mænd efter hjemmerøveri i Varde

Syd- og Sønderjyllands Politi beder onsdag offentligheden om hjælp til at finde tre gerningsmænd efter et hjemmerøveri i Varde tirsdag aften.

Her havde tre unge mænd omkring kl. 23.23 skaffet sig adgang til en villa på Håndværkervej, hvor et par på hhv. 58 og 59 år ifølge politiet blev truet til at udlevere et mindre kontantbeløb.

Håndværkervej ligger tæt på flere dagligvareforretninger, og politiet håber, at vidner har observeret de tre gerningsmænd i området.

Politiet beder også borgerne om at kigge efter dele af mændenes tøj og forklædning, som de kan have smidt fra sig i affaldsspande, containere og bevoksning.

Politiet oplyser, at mændene talte dansk med udenlandsk accent og har udsendt et foreløbigt signalement af to af dem.

De beskrives begge som yngre mænd iført sorte hættetrøjer, mørke bukser, handsker og kondisko. De var ca. 175-180 cm høje og var iført en form for fastelavnsmasker.

Hvis man har gjort sig observationer i området tirsdag aften, kan man kontakte politiet på tlf. 114.

Parret, der var udsat for røveriforsøget, er chokeret men i god behold efter omstændighederne.