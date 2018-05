Dansk politi får hjælp fra Sverige til VM i ishockey

Oliver Bjorkstrand har meldt sig klar til at spille VM i ishockey, der begynder fredag på dansk grund.

Københavns Kommune har afvist at opfylde værtsbyaftale for VM i ishockey.

Selv om også Tyskland og Norge deltager i VM, kommer der ikke assistance fra de øvrige nabolande. Det skyldes, at politiet ikke forventer lige så mange fans derfra.

- Hvis der mod forventning skulle opstå problemer, kan de svenske dialogbetjente medvirke til at afklare uoverensstemmelser og identificere eventuelle uromagere blandt de svenske tilskuere, siger Peter Dahl.

Politiinspektør Peter Dahl understreger, at assistancen ikke skyldes, at dansk politi forventer uroligheder.

Den lille gruppe svenske betjente kommer til at arbejde under dansk politis ledelse.

- De syv svenske betjente er særligt uddannede til at være i dialog med sportsfans, tilføjer han.

- Sverige har hjemmebane ude ved Royal Arena. Så det er nærliggende, at der kommer mange fans, da der ikke er langt til Sverige. Derfor er det godt, at svensk politi kan være i kontakt med den store gruppe, siger politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi.

Politiet forventer, at der kommer mange svenske fans, og det er derfor, at Københavns Politi får hjælp fra nabolandet.

Kampene under VM bliver spillet i Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning.

Når verdensmesterskabet i ishockey sættes i gang på fredag i Danmark, bliver det svenske islæt ikke blot i form af et landshold og fans.

Op mod syv svenske betjente skal hjælpe dansk politi under VM i ishockey, hvor de skal agere dialogpoliti.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her