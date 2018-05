Fire sigtet for bilkloning og ulovlig våbenbesiddelse

Natten til tirsdag blev fire personer anholdt i Storkøbenhavn.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

De anholdte er alle mistænkt for at have foretaget såkaldt kloning af luksusbiler, hvor man erstatter det originale stelnummer med et kopieret stelnummer, der tilhører en anden bil, lyder det.

Dermed kan man give eksempelvis en tysk bil en ny "identitet" og efterfølgende sælge den videre som en dansk bil og tjene på det.

Den ene af de anholdte er ifølge politikredsen fuldgyldigt medlem af en rockergruppering, mens en af de andre er medlem af en anden rockergruppering. De to øvrrige er i forvejen kendt af politiet.

I forbindelse med nattens aktion, som politiets regionale efterforskningsfællesskab Særlig Efterforskning Øst gennemførte med støtte fra flere sjællandske politikredse, blev der beslaglagt en række genstande.

Bl.a. beslaglagde man en fuldautomatisk riffel, flere håndvåben og 25 biler samt syv motorcykler.

To af de anholdte er blevet sigtet for at have været i besiddelse af den fuldautomatiske riffel, hvoraf den ene desuden er sigtet for besiddelse af de beslaglagte håndvåben.

De to øvrige anholdte er sigtet for groft bedrageri, ligesom den ene af dem ligeledes er sigtet for at have været i besiddelse af automatriflen.

»Vi er meget tilfredse med resultatet af nattens anholdelser og ransagninger, der efter kort tids efterforskning har givet et foreløbig godt resultat. Indsatsen er forløbet tilfredsstillende. Der forestår nu yderligere efterforskning i sagen, hvorfor yderligere anholdelser ikke kan afvises,« udtaler vicepolitiinspektør Mads Helios i pressemeddelelsen.

De fire anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde senere tirsdag, hvor de alle kræves fængslet - formentlig bag lukkede døre.