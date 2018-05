Nordsjællands Politi efterforsker på nuværende tidspunkt et drab på en 58-årig kvinde.

Natten til tirsdag blev politiet kaldt ud til Rævehøjparken i Lyngby omkring kl. 1.25. Her fandt man en hårdt såret kvinde i et værelse. Der blev straks iværksat førstehjælp, men kvindens liv stod ikke til at redde.

Politiet har anholdt tre mænd på henholdsvis 30, 21 og 19 år i sagen. De anholdte har alle en familiemæssig relation til den afdøde kvinde. Den 30-årige mand vil blive sigtet for manddrab, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiets teknikere arbejder fortsat på stedet, ligesom den øvrige efterforskning stadig er i gang, oplyser Nordsjællands Politi, som ikke har yderligere at tilføje til sagen for nu.