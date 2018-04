Forsvarsløs kvinde på 95 blev voldtaget i sit eget hjem

En 95-årig kvinde lå i sin seng og sov, da hun en nat i oktober sidste år blev vækket og udsat for en brutal voldtægt i sit hjem i Græsted.

Mandag har et nævningeting ved Retten i Helsingør kendt en 33-årig mand skyldig i forbrydelsen.

Under sagen har den tiltalte nægtet, at han overhovedet havde været til stede hos den ældre og forsvarsløse kvinde, oplyser anklager Line P. Rosberg.

På offeret er der imidlertid fundet sæd fra manden, og blandt andet derfor valgte retten at kende den tiltalte skyldig.

- Jeg har haft dna som hovedbevis, og så er der vidner, som har set ham. De har blandt andet fortalt om en helt rød rygsæk, som han har haft på. Den har været med til at identificere ham, siger anklager Line P. Rosberg.

Retten betegner omstændighederne ved voldtægten som "særligt skærpende". Blandt andet fordi den 95-årige var så gammel og svag, at hun reelt ikke kunne gøre modstand.

Under forbrydelsen, som fandt sted natten til 12. oktober 2017, blev kvinden presset ned i sengen og fik armene holdt fast.

Anklager Line P. Rosberg oplyser, at manden havde fået adgang til kvindens hjem, da døren ikke var låst.

Straffen i sagen udmåles først 7. juni, da retten afventer en udtalelse om mandens mentale tilstand fra eksperterne i Retslægerådet.

Den udtalelse kan få betydning for, hvilken sanktion anklageren vil kræve. I anklageskriftet tages der således forbehold for anden straf end fængsel.

Det betyder, at manden muligvis ikke er egnet til at afsone i et normalt fængsel, men at han snarere bør idømmes en behandlingsdom.