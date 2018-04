Motorcyklist kørt til Rigshospitalet efter påkørsel

Strålebehandling eller ej? En gentest rummer svaret på, hvad den rigtige behandling kan være. Et Nationalt Genom Center er – trods kritik – på vej i Danmark.

Ulrich Borup kom hurtigt under kniven:

I en benhård konkurrence om de færre unge har gymnasierne investeret milliarder i bygninger samt øget kapacitet. Der er ingen garanti for, at det er godt for hverken det enkelte gymnasium eller samfundet.