Politiet efterforsker: To 14-årige udsat for sexuelle overgreb i shoppingcenter

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker en anmeldelse om henholdsvis en voldtægt og et voldtægtsforsøg på to 14-årige piger, der fandt sted i et shoppingcenter i Esbjerg den 31. marts.

En 16-årig dreng er varetægtsfængslet i surrogat, sigtet for voldtægt af den ene pige, mens en 20-årig mand er varetægtsfængslet for forsøg på voldtægt af den anden pige.

Ifølge JydskeVestkysten skiltes de to piger ved toiletterne i Broen Shopping, hvor den ene gik ind, mens den anden ventede udenfor. Indenfor ved toiletterne skulle to mænd have stået og ventet. Her skulle den ene pige være blevet voldtaget og den anden forsøgt voldtaget.

Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup bekræfter, at to personer er i varetægt efter hændelsen den 31. marts.

»Vi kan bekræfte, at to personer p.t. er varetægtsfængslet i forbindelse med efterforskningen af en hændelse den 31. marts om aftenen på Shoppingcentret Broen,« oplyser han.

Der er ifølge Mads Dollerup sket en forlængelse af fængslingsfristen i begge sager, og det oplyses, at de to varetægtsfængslede begge er afghanske statsborgere.

Mads Dollerup fortæller, at det i øjeblikket ikke er muligt at komme med yderligere oplysninger, da sagen foregår bag lukkede døre.

»Der er tale om et grundlovsforhør bag lukkede døre, og derfor er der ikke mere at sige på nuværende tidspunkt,« oplyser han.

Varetægtsfængslingen af henholdsvis den 16-årige og den 20-årige gælder frem til den 14. maj.