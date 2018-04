Der er brug for at stramme op, når det gælder EL-politikeres eftervederlag, mener partiets hovedbestyrelse.

Lærerne har hele vejen igennem krævet en ny aftale for deres arejdstid. Den knast blev dog ikke en del af den kommunale aftale.

Færre sigtes for grov borgerrettet kriminalitet, efter at politiet har optrappet terror- og grænsebevogtning.

Politiet dropper sigtelser mod to unge mænd på 19 år i voldtægtssag fra Nakskov sidste år.

Forsvaret blev tilkaldt for at undersøge en mistænkelig genstand i København.

Vidner har fortalt politiet, at motorcyklen ikke kørte mere end det tilladte.

- Af ukendte årsager mistede han herredømmet over motorcyklen og ramte et vejskilt, skriver politiet.

Det viser et nyt studie lavet af en gruppe forskere på Aarhus Universitet.

Det kræver tid, øvelse og et mindre greb i pengepungen. Men golf kan læres af alle.

Stor spilleglæde – og til en pris, der er til at overse. Hvorfor nøjes med en spilkonsol?

Boligkøbere kan potentielt spare mange tusinde kroner ved at overtage sælgers lån i boligen. Men det kræver, at en række forhold er på plads.

