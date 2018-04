Brøndbyfans angreb FCK-bus med stenkast

En bus med FCK-fans blev kort før middag fredag angrebet af op mod 80 Brøndbyfans i nærheden af Parken.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisens oplysninger var det fanfraktionen Sektion 12's bus, at angrebet gik ud over. De var angiveligt på vej mod Horsens til fodboldkamp.

Der skulle have været 20 FCK-tilhængere, da de blev angrebet.

Vagtchef fra Københavns Politi Michael Andersen bekræfter over for Ritzau, at de modtog en anmeldelse kort før middag.

De angribende bar gule trøjer, og de sympatiserer formentlig med Brøndby, lyder det fra vagtchefen.

- Vi modtager en anmeldelse klokken 11:50 om, at op mod 80 Brøndbyfans angriber FCK-fans, der skal afsted fra Parken, siger han.

- Vi er dybt forargede over den adfærd, som ikke hører hjemme i fodbold, siger han.

Der er fire personer, der er kommet til skade efter slag og spark, fortæller vagtchefen. De er kørt op skadestuen.

Og bussen, der ellers skulle køre ud af byen i dag, kommer formentlig ingen steder.

- Bussen har store skader efter stenkast, siger vagtchefen.