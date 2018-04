Grønt lys fra Folketinget: 200 demonstranter i Tibet-sagen kan få erstatning

»Tag flaget fra dem, kom!«

Sådan lød ordren over politiradioen, da en gruppe demonstranter under et kinesisk statsbesøg i 2012 demonstrerede med det tibetanske flag.

Københavns Politi vurderer, at op mod 200 personer kan søge erstatning efter, at deres rettigheder blev krænket under demonstrationen, og torsdag godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan udbetales erstatning i sagen.

Tibet-aktivist: Mulighed for erstatning er fin håndsrækning

Finansudvalget giver i et netop offentliggjort aktstykke grønt lys til, at der kan udbetales erstatning i sager, hvor politiet har krænket demonstranters rettigheder efter både grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det vurderes at være tilfældet i Tibet-sagen.

Den 18. april meddelte Københavns Politi, at otte demonstranter kan se frem til at modtage en erstatning på 20.000 kroner hver. Det er det samme beløb, som de øvrige op mod 200 demonstranter vil kunne få i erstatning.

Ifølge SF's finansordføre, er det statens ansvar at udbetale erstatning til borgere, der får deres rettigheder krænket.

Lektor i strafferet om godtgørelse i Tibetsagen: »Det er en stor anerkendelse af ytringsfriheden«

»Det er først og fremmest en anerkendelse af skyld - og af at de her demonstranters rettigheder er blevet krænket,« siger finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) til DR.

Det var en konklusion fra Tibet-kommissionen om, at de ordrer der blev givet under det kinesiske statsbesøg var ulovlige, der medførte at politiet besluttede at tilkende de otte demonstarnter erstatning.

Pape om Tibetkommission: Minimal chance for at genskabe mails

Flere partier i Folketinget mener dog ikke, at Tibet-sagen kan lukkes endnu. Efter flere afsløringer af, at Tibet-kommissionen under dens undersøgelser ikke har haft adgang til en lang række interne mails i politet og flere ministerier, er der blevet sået tvivl om dens resultater.