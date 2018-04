Køreskole dømt for svindel med teoriundervisning

Eleverne på en stor køreskole i Koldingområdet slap i perioden fra februar 2013 til februar 2014 lige lovlig nemt igennem deres teoriundervisning.

De gennemgik deres teoritimer på en computer uden på et eneste tidspunkt at have kontakt med en kørelærer. Men det er ikke lovligt, og nu er køreskolen og dennes direktør blevet dømt.

Retten i Kolding idømte torsdag køreskolens direktør tre måneders betinget fængsel samt en bøde på 150.000 kroner. Køreskolen blev idømt en bøde på 300.000 kroner.

»Direktøren blev dømt for selv at have overtrådt reglerne om it-baseret undervisning og for, at der ikke var brugt den tid, der efter reglerne skulle bruges på teoriundervisningen. Direktøren blev også dømt for at have medvirket til kørerlærernes overtrædelser af reglerne ved at være den, der har stået for konceptet og dets gennemførelse i køreskolen,« fortæller anklager ved Sydøstjyllands Politi, Lone Petri Kristensen.

Selskabet blev dømt for at have overtrådt straffelovens § 163 og § 175 ved at have løjet om, at reglerne var overholdt.

Retten mente, at der var tale om systematisk kriminalitet, der var foregået over en længere periode. Det blev vurderet som en skærpende omstændighed og højnede straffen. Dog lagde retten også vægt på, at køreskolen siden har rettet op på procedurene, og direktøren slap for at blive frakendt retten til at fortsætte som kørelærer.

Domsafsigelsen er en del af en større sag, hvor i alt 35 kørelærere er dømt for at have anvendt IT-baserede undervisningsprogrammer i forbindelse med teoriundervisning på køreskolen uden at overholde kørekortbekendtgørelsens regler.

Det er endnu uvist, om dommen bliver anket.