Peter Madsens forsvarer: »Jeg tror på vores retssamfund«

Forsvarsadvokaten for ubådsbygger Peter Madsen havde ikke mange ord til de fremmødte journalister, da hun onsdag eftermiddag forlod Københavns Byret oven på domsagsigelsen i en sag, der de seneste mange måneder har optaget pressen og borgerne i Danmark såvel som udlandet.

Ubådssagen Peter Madsen var tiltalt for seks forhold: Manddrab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter samt tre forhold om sikkerhed til søs.

Den privatbyggede ubåd UC3 Nautilus sank 11. august 2017 i Køge Bugt. Ubådens kaptajn, Peter Madsen, lod efter alt at dømme fartøjet gå til bunds, efter den 30-årige journalist Kim Wall, havde mistet livet.

Hun var taget med på turen den 10. august for at skrive en artikel om Peter Madsen. Alle dele af hendes lig, der var blevet parteret, blev senere fundet af politiet i og omkring Køge Bugt.

Onsdag blev ubådskaptajnen idømt livsvarig fængsel for at have slået Kim Wall ihjel. Dommen indebærer, at ubåden konfiskeres.

Han nægter sig skyldig i drab, men har erkendt parteringen.

Dommen lød på fængsel på livstid til Peter Madsen for drabet på den 30-årige svenske journalist Kim Wall. Forsvareren, Betina Hald Engmark, der efterfølgende ankede afgørelsen på vegne af sin klient, stillede sig senere til rådighed for TV 2 , hvorigennem danskerne kunne stille uddybende spørgsmål. Heriblandt spørgsmålet om, hvorfor hun i første omgang sagde ja til at være forsvarer i sagen.

»Alle har i et retssamfund krav på at få en forsvarer. Og når sagen har en vis grovhed, har man også krav på at få beskikket en forsvarer af retten. Så når jeg bliver spurgt, om jeg vil være forsvarer i en sag, så siger jeg selvfølgelig ja. Så længe jeg har kompetencer og tiden til det. For jeg tror på vores retssamfund,« svarede Betina Hald Engmark i TV 2's chat.

Professor om Peter Madsens livtidsdom: »Det havde været underligt med en tidsbestemt straf«

Hun oplyste desuden, at hun før den 11. august 2017, hvor hun blev kontaktet, fordi Peter Madsen var mistænkt for drabet på Kim Wall, aldrig havde hørt ubådsbyggerens navn. Det var familien til den nu dømte, der havde fået forsvareren anbefalet.

Gennem sagen, som har varet 12 retsdage, har forsvareren bl.a. lagt vægt på, at man fra anklagerens side ikke har været i stand til at fastslå en dødsårsag. Ifølge retsmedicinerne kan kvalning eller halsoverskæring have været dødsårsagen, mens Peter Madsen selv har forklaret, at Kim Wall døde i en ulykke med udstødningsgasser om bord på hans ubåd, efter de to stævnede ud på en tur den 10. august i fjor.

Han nægter sig skyldig i drab, og forsvaren har således argumenteret for, at hendes klient alene skulle dømmes for at parteringen af liget, som han har erkendt. Usømmelig omgang med lig kan straffes med fængsel i op til seks måneder. Anklageren havde omvendt advokeret for en livstidsdom - og alternativt en forvaringsdom, hvis retten valgte at idømme en tidsbegrænset straf.

Tidligere drabschef for Rejseholdet: Højst usædvanligt med en livstidsdom, når der ikke er nogen dødsårsag

I sidste ende vurderede dommeren og de to domsmænd, at Peter Madsen planlagde drabet på Kim Wall, og at der var tale om et kynisk, sekuelt motiveret mord. Dommerne oplyste desuden, at retten havde lagt vægt på, at den dømte var utroværdig på grund af sine skiftende forklaringer i sagen.

Du kan læse et uddrag af byrettens dom her.

Ifølge forsvareren var Peter Madsen både påvirket og chokeret over resultatet, som er blevet anket til Østre Landsret, der igen skal prøve sagen.

Det er på nuværende tidspunkt planen, at Betina Hald Engmark også skal repræsentere Peter Madsen i ankesagen, har hun oplyst gennem TV 2.