Politi jagter fire mænd efter overfald i lejlighed

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Fængsel på livstid er en hård dom for et enkeltstående drab, men det skal tilskrives planlægningen, brutaliteten og det seksuelle motiv.

De to Koreaer kigger hinanden dybt i øjnene. Forude venter præsident Trump.

To drenge på en scooter er blevet ramt af en bil i Løgstør. Den ene er fløjet til behandling efter kvæstelse.

Skandale i Det Svenske Akademi kan betyde, at Nobelprisen i litteratur ikke bliver uddelt i år.

Der er restaureret med respekt for husets sjæl og historie i Torben og Mia Koeds villa. Kun ét rum har voldt kvaler, men også her er sjælen faldet til ro.

Dansk Supermarked er for første gang større end Coop, når det gælder salg af dagligvarer i Danmark. Koncernen øger omsætningen med knap 1 mia. kr.. Finans

Finansminister Kristian Jensen (V) vil ikke have flere store grønne ekstraregninger. Han vil i stedet lægge risikoen hos de private investorer. Det vil dog bare betyde højere elpriser, advarer de. Finans

Tidligere drabschef for Rejseholdet:

Den dømte er påvirket og chokeret over dommen, oplyser forsvareren.

Kvinde i Nordjylland blev bundet og udsat for vold under røveri mandag eftermiddag. Mistænkt blev set i bus.

- Vi betragter det umiddelbart som et drabsforsøg. Vi er massivt til stede i Hobro og er ved at starte efterforskningen op, siger Poul Fastergaard til avisen.

Politiet oplyser til Nordjyske, at man ser overfaldet som et drabsforsøg.

Politiet leder onsdag eftermiddag efter fire maskerede mænd, som mistænkes at stå bag.

En mand er hårdt tilskadekommen efter et alvorligt overfald onsdag eftermiddag i en lejlighed på Amerikavej i Hobro.

Såvel Journalister uden grænser som tænketanken Freedom House tegnede onsdag i rapporter et mørkt billede af pressefriheden i verden.

Det sociale medie Facebook fjerner indhold, der menes at bryde retningslinjer. Nu får brugere klagemulighed.

Opels nye SUV Grandland X fås nu med en overlegen dieselmotor til dem, der elsker et godt kraftoverskud.

