Tidligere drabschef for Rejseholdet: Højst usædvanligt med en livstidsdom, når der ikke er nogen dødsårsag

Fængsel på livstid.

Sådan lød dommen i sagen mod den 47-årige Peter Madsen, der onsdag blev afsagt i Københavns Byret.

Meget usædvanligt men ingenlunde overraskende mener den tidligere drabschef for Rigspolitiets Rejsehold, Bent Isager-Nielsen.

»Det er meget sjældent, at man idømmer nogen fængsel på livstid, når der kun er tale om et enkelt drab. Men her er der tale om en forbrydelse, der er så tilpas grov, kynisk og veltilrettelagt, at det for mig at se slet ikke er mærkeligt, at retten vælger at idømme Peter Madsen den hårdest mulige straf,« forklarer han.

Peter Madsen stod tiltalt for at have tortureret, dræbt og parteret den 30-årige journalist Kim Wall i sin ubåd UC3 Nautilus. Sammen sejlede de to afsted i ubåden den 10. august, fordi Kim Wall skulle lave et interview med den semikendte ubådsbygger. Den 30-årige journalist vendte dog aldrig hjem igen, og hendes lig blev senere fundet parteret i Køge Bugt.

Dommer Anette Burkø forklarede under domsafsigelsen, at en enig domsret mente, at Peter Madsen planlage drabet på Kim Wall nøje, og at der var tale om et kynisk sekuelt motiveret mord. Desuden sagde hun, at retten havde lagt vægt på, at Peter Madsens mange skiftende forklaringer gjorde ham utroværdig.

Bent Isager-Nielsen roser politiets efterforskning i sagen, som han mener har været professionel og grundig. Ifølge ham var indicierne mod Peter Madsen så mange, at de tilsammen manede enhver rimelig tvivl til jorden.

»Der vil altid være tvivlsspørgsmål i en kompliceret sag som denne. Men der må ikke være rimelig tvivl. Og i dette tilfælde har retten tilsyneladende ment, at indicierne stod så meget i kø, at der var tale om det, vi kalder indicie-beviser, hvilket betyder, at alle indicierne tilsammen næsten gør det ud for et bevis,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg er sikker på, at Peter Madsens personlighed og de skiftende forklaringer sammenholdt med resten af bevisførelsen har ført til en samlet vurdering af skyldsspørgsmålet.«

Under retssagen kom det frem, at retsmedicinerne ikke har været i stand til at fastslå, hvordan Kim Wall døde. De kunne derfor ikke afvise Peter Madsens forklaring om, at hun skulle være død af en kulilteforgiftet i ubåden som følge af et undertryk i kabinen. Det har været et af forsvarets vigtigste argumenter for en frifindelse, men ifølge Bent Isager er det ikke så underligt, at det ikke var nok til at overbevise retten.

»Det er helt utrolig usædvanligt, at retsmedicinerne ikke er i stand til at fastslå en dødsårsag. Men jeg mener, at den tvivl, der er om dødsårsagen, opvejes af alle de andre indicier, der ellers er i sagen. Desuden sandsynliggjorde retsmedicinerne, at Kim Wall døde af enten kvælning eller halsoverskæring,« siger han.

Bent Isager-Nielsen hæfter sig desuden ved, at retten mener, at det var helt tilfældigt, at det gik ud over Kim Wall. Under retssagen kom det frem, at Peter Madsen i tiden op til den 10. august forsøgte at få i alt tre andre kvinder med ud i ubåden. De afslog dog alle tre.

»Der var ikke noget personligt motiv for denne forbrydelse, hvilket der ellers næsten altid er i en drabssag. Det er højest usædvanligt, at en ikke-sindssyg person planlægger noget så detaljeret uden at have en specifik person i tankerne,« siger han og fortsætter:

»Særligt planlægningen spiller en stor rolle, når man vælger en livstidsdom. Man lægger vægt på, at det ikke er sket i pludselig affekt, vrede eller jalousi, idet der er tradition for, at man får rabat på sin straf når det er tilfældet. Jo mere veltilrettelangt, kynisk, velovervejet og farligt forbrydelsen er, jo hårdere bliver straffen også.«

Peter Madsen har sammen med sin forsvarer, Betina Hald Engmark, valgt at anke dommen.