Kvinde idømmes fængsel i 11 år for drab i Jelling

En kvinde er onsdag af Retten i Kolding idømt fængsel i 11 år for drabet på sin kæreste i Jelling.

28-årige Tullerunnaq Tukummeq Egede havde nægtet sig skyldig i manddrab. Offeret var den 53-årige Johnny Andreassen.

Parret boede sammen i en lejlighed i Jelling, da hun i soveværelset stak ham i ryggen med en køkkenkniv. Han døde af forblødning.

Under sagen har hun sagt, at det ikke var hendes hensigt at dræbe Johnny Andreassen. Forinden havde han angiveligt skubbet til hende, og derfor var hun meget vred på ham.

53-årig mand fundet dræbt: Kæresten erkendte at have ført kniven

I sager om drab er fængsel i 12 år den normale straf, men i dette tilfælde har nævningetinget i Kolding altså fundet, at 11 år var passende.

Om morgenen 31. maj valgte kvinden at ringe til sin mor og en ven, før hun ringede til alarmcentralen om sin stærkt blødende mand, skriver Vejle Amts Folkeblad om sagen.

Den 28-årige har ikke straks besluttet, om hun vil anke dommen til Vestre Landsret eller ej.

- Hun skal lige sove på det, siger hendes forsvarer, advokat Mikkel Nielsen, ifølge Vejle Amts Folkeblad.