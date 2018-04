Peter Madsen anker livstidsdom

Ubådskaptajn Peter Madsen anker den livstidsdom, som han onsdag eftermiddag er blevet idømt ved Københavns Byret.

Gennem hele sagen har den 47-årige excentriker nægtet sig skyldig i drabet på svenske Kim Wall, men alle Madsens forklaringer forkastes af byretten.

Dommen i Københavns Byret blev afsagt klokken 13, og den dømte skulle blot bruge få minutter på at komme med sin reaktion.

Efter et kort ophold i et tilstødende lokale til byrettens retssal 60 kunne forsvarer Betina Hald Engmark oplyse, at sagen ankes til landsretten.