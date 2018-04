Professor om Peter Madsens livtidsdom: »Det havde været underligt med en tidsbestemt straf«

Peter Madsen er blevet kendt skyldig i drabet på den svenske journalist Kim Wall og idømt fængsel på livstid.

Ifølge Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, var dommen forventelig, og han er på ingen måde overrasket.

»Når man tager de alvorlige forhold, han var tiltalt for, i betragtning, synes jeg, det er meget logisk, at man vælger at idømme ham livstid. Det havde været underligt med en tidsbestemt straf på 12-16 år for en forbrydelse af den karakter,« siger han.

Peter Madsen stod tiltalt for at have tortureret, dræbt og parteret den 30-årige journalist Kim Wall i sin ubåd UC3 Nautilus. Den 10. august sidste år stævnede de to ud med ubåden fra Refshaleøen i København, fordi den 30-årige svenske journalist skulle lave et interview med ubådsbyggeren.

Kim Wall kom aldrig i land i live, og hendes lig blev senere fundet i flere dele i havet omkring Køge Bugt.

Retssagen har varet i alt 12 retsdage, og 36 vidner har afgivet forklaring i sagen. I et retslokale i Københavns Byret, der var fyldt til bristepunktet og under massiv pressebevågenhed, bekendtgjorde retsformand Anette Burkø onsdag kl. 13, at en enig domsmandsret havde fundet Madsen skyldig i overlagt drab og usømmelig omgang med lig.

Særligt Peter Madsens troværdighed og hans skiftende forklaringer har i medierne været beskrevet som belastende for hans historie. Jørn Vestergaard mener dog ikke, at ét enkelt forhold har været udslagsgivende for dommen.

»Man kunne høre det på den måde, dommen blev læst op på. Der var tale om en lang række argumenter, som pegede i samme retning, og som ikke talte til Madsens fordel. Det er en samlet vurdering af hele optakten, hans interesse for voldeligt videomateriale, de genstande han havde med sig i ubåden, hans skiftende forklaringer og de retsmedicinske undersøgelser,« forklarer Jørn Vestergaard.

Et af de helt store omdrejningspunkter i retslokalet har været det faktum, at retsmedicinerne ikke har været i stand til at fastslå, hvordan Kim Wall døde. Det har været et af forsvareren vigtigste argumenter for en frifindelse, men det var altså ikke nok til at overbevise retten.

Ifølge Jørn Vestergaard er det ret usædvanligt, at retten vælger at dømme for drab, når der ikke et fastslået en dødsårsag.

Men det er ikke første gang, det sker, forklarer han.

»Der findes flere eksempler på, at man har dømt for manddrab i sager, hvor der ikke en gang har været noget lig. F.eks. i sagen mod Peter Lundin, hvor ligene aldrig blev fundet, og hvor man slet ikke kunne lave nogle retsmedicinske undersøgelser,« siger han.

»Så på den måde er der ikke skrevet retshistorie.«

Peter Madsen har sammen med sin forsvarer, Betina Hald Engmark, valgt at anke dommen til Landsretten. Det er heller ikke overraskende, mener Jørn Vestergaard.

»Han har jo absolut intet at tabe. For nogle kan det være ekstremt belastende at skulle igennem endnu en retssag, men det ved vi jo ikke, hvordan Peter Madsen har det med,« siger han.