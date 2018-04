Peter Madsen idømt fængsel på livstid - dommen ankes

Københavns Byret var fyldt til bristepunktet, da dommer Anette Burkø onsdag læste dommen i sagen mod ubådsbygger Peter Madsen op.

Peter Madsen blev kendt skyldig i drab og usømmelig omgang med lig, og han straffes med fængsel på livstid. Han skal betale sagens omkostninger samt en erstatning til Kim Walls pårørende og en bøde for overtrædelse af søfartsloven.

Det var en enig domsmandsret, der havde fundet den 57-årige Peter Madsen skyldig. De begrundede bl.a. dommen med, at de fandt Madsens troværdighed meget lille grundet hans mange skiftende forklaringer. Desuden lagde de vægt på, at Madsen tidligere havde vist interesse for drab, lemlæstelse og spidning af mennesker.

Retten vurderede, at Peter Madsen med fuldt overlæg dræbte Kim Wall, og at han efterfølgende parterede hende for at skjule sine spor.

»Der er tale om et kynisk og planlagt seksuelt misbrug og drab på en tilfældig kvinde, som i forbindelse med sit journalistiske arbejde sejlede med på ubåden,« sagde dommer Anette Burkø.

Peter Madsen anker dommen.

Portræt: Her er hovedpersonerne i ubådssagen

Peter Madsen stod tiltalt for at have tortureret, dræbt og parteret den 30-årige journalist Kim Wall i sin ubåd UC3 Nautilus. Hun sejlede afsted med Peter Madsen ved 19-tiden den 10. august for at lave et interview med ubådskaptajnen. Hun kom aldrig i land igen, og hendes lig blev senere fundet parteret i havet omkring Køge Bugt.

257 dage er der gået, siden Peter Madsen gik i land i Dragør Havn den 11. august – uden den svenske journalist Kim Wall. Siden har Københavns Byret været scenen for en af de seneste mange års mest spektakulære retssager.

Sagen er blevet ført over 11 retsdage i Københavns Byret, og i alt er 36 vidner blevet afhørt.

Både Peter Madsens venner, elskerinder og tidligere kollegaer har afgivet forklaring, og ligeledes har Kim Walls forældre og hendes kæreste været i vidneskranken. Derudover har der været indkaldt en række eksperter fra bl.a. Søværnet og Teknologisk Institut.

Stregerne var fra allerførste retsmøde trukket tydeligt op.

Anklager Jakob Buch-Jepsen krævede Madsen idømt fængsel på livstid for overlagt mord og andet kønsligt forhold end samleje. Forsvarer Betina Hald Engmark krævede Madsen frifundet og har advokeret for en dom på seks måneders fængsel for usømmelig omgang med lig.

Anklageren mener, at Peter Madsen planlagde drabet, og af anklageskriftet fremgår det, at han til formålet medbragte bl.a. sav, kniv, tilspidsede skruetrækkere, strips og rør.

Retsreporteren: Sådan forløber den sidste dag i Peter Madsen-sagen

Under retssagen er det kommet frem, at Madsen havde en lang række voldsvideoer liggende på sin computer og flere harddiske. Flere af videoerne var af seksuel karakter, og anklageren har derfor forsøgt at argumentere for, at der lå et seksuelt motiv bag drabet.

»To mennesker sejler ud. En kommer tilbage. Hun endte med at blive tortureret, dræbt og parteret. Med tiden dukkede hun op. Skåret i stykker. En sag så forfærdelig og modbydelig, at man som anklager bliver tom for ord,« sagde Jakob Buch-Jepsen under sin procedure ved det sidste retsmøde.

Peter Madsen selv har hævdet, at der var tale om en tragisk ulykke. Han har forklaret, at Kim Wall blev spærret inde i ubåden, fordi der blev skabt et undertryk i kabinen, og at Kim Wall døde af et gasudslip, inden han nåede at komme hende til undsætning.

Fakta: To former for indespærring på ubestemt tid

Madsen har erkendt, at han parterede liget og smed det over bord, fordi han befandt sig i en slags choktilstand og »ville have det til ikke at være sket«. Forsvareren mener ikke, at der foreligger nogen konkrete beviser på, at Madsen er skyldig.

»Der er ikke belæg for at tale om et planlagt drab eller et seksuelt motiv. Min klient har handlet helt absurd, irrationelt og på en meget grim måde, og det skal han dømmes for. Men han skal ikke dømmes for noget, som han ikke har gjort,« sagde hun på den sidste retsdag.