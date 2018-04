Miljøstyrelsen skal af med 40 millioner kroner til mosebrug

Miljøstyrelsen skal betale 40 millioner kroner i erstatning, fordi styrelsens indgreb over for Pindstrup Mosebrug var for vidtgående.

Sådan lyder en dom onsdag fra Vestre Landsret. Dommerne har vurderet, at myndighederne gik for vidt, da Pindstrup Mosebrug blev forhindret i at indvinde spagnum i Lille Vildmose.

Sagen går helt tilbage til 2006. Dengang sagde myndighederne stop for Pindstrup Mosebrugs aktiviteter på arealer, som virksomheden enten ejede eller havde lejet.

Indgrebet skyldtes den skadelige påvirkning af højmoser, som ligger tæt på arealerne. Højmoser er en meget sjælden naturtype i Danmark og er særligt beskyttet.

Landsretten fastslår, at Miljøstyrelsen gik for vidt. Det var ikke nødvendigt at give afslag til Pindstrup Mosebrug. Mindre indgreb burde have været brugt.

Afgørelsen var et betydeligt indgreb mod virksomheden, som blev meget hårdt ramt, mener landsretten.

Erstatningen er fastsat til 40 millioner kroner plus renter, og det samlede beløb kan blive langt større.

Virksomheden havde forlangt 150 millioner kroner.