Hver anden mandlige flygtning er nu i arbejde, mens kun hver syvende flygtningekvinde arbejder. Ægteparret Sadikka Ali og Fareed Hasan tjener begge over 200 kr. i timen.

Mandlige flygtninge strømmer i arbejde, mens det kniber for kvinderne:

Det tog syv måneder at få ligestillet erstatningsforholdene for danske soldater på vagt ved danske terrormål.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder.

Årelangt opgør i Vestre Landsret er endt med, at Pindstrup Mosebrug får tilkendt stor erstatning.

Frankrigs præsident fik USA med på at forhandle atomaftalen med Iran, men ingen ved, om Trump river aftalen i stykker den 12. maj.

Musketereden har aldrig været tænkt som noget, der skal spærre for, at man kan lave aftaler, siger LO-boss.

En 23-årig idømmes ved Retten på Frederiksberg fængsel i fire og et halvt år for forsøg på våbenbesiddelse.

Umiddelbart lød meldingen, at der var to fastklemte personer i forbindelse med ulykken.

Sammenstødet skete kort efter klokken otte på Sønderløgum Landevej mellem Sæd-rundkørslen og grænsen øst for Tønder.

To mindre bilers sammenstød på en landevej nær den sønderjyske grænse har onsdag morgen kostet en person livet, skriver jv.dk.

To biler kolliderede nær grænsen øst for Tønder og gav stor udrykning.

Når der tales om en fast forbindelse over Kattegat, nævnes bl.a. forbindelsen fra Samsø til Røsnæs.

Det sociale medie Facebook fjerner indhold, der menes at bryde retningslinjer. Nu får brugere klagemulighed.

Opels nye SUV Grandland X fås nu med en overlegen dieselmotor til dem, der elsker et godt kraftoverskud.

