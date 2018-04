Video: Politiet har lukket DTU i Ballerup efter bombetrussel

DTU's afdeling i Ballerup er onsdag formiddag lukket, fordi et større politiopbud undersøger et mistænkeligt forhold på campus-området.

Der er tale om en bombetrussel, oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

»Vi modtog anmeldelsen i morges og efter kort men nøje overvejelse lukkede vi skolen. Da lukningen fandt sted før undervisningsstart, var der tale om en rømning - ikke en reel evakuering,« skriver politiet.

Flere klasser begyndte dog allerede undervisningen kl. 8, skriver studerende på Twitter. Så helt tom var universitetsområdet altså ikke.

Politiet meldte første gang ud om sagen kort før kl. 9.00. Kl. 10.30 er arbejdet stadig i gang på stedet.

Politi: Falsk anmeldelse kan have skabt frygt for skoleskyderi i Helsingør

Der er i alt ca. 3.500 studerende på DTU's Ballerup-campus. Tallet dækker over diplomingeniørstuderende, kursister samt knap 1.000 deltidsstuderende.

Det mistænkelige forhold, som politiet undersøger på DTU i Ballerup, er en beombetrussel, bekræfter politiet ved 10.30-tiden. Foto: /Ritzau Scanpix

DTU's presseservice ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvad der foregår, men henviser til politiet.

Så sent som tirsdag måtte også HF og VUC i Helsingør lukkes ned under en politikaktion. Et trusselsopkald hævdede, at der befandt sig en bevæbnet person på skolen, og en større politiindsats blev iværksat. Politiet fandt dog intet mistænkeligt.