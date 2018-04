Forsvunden toårig legede på togskinner

Det kunne være gået grueligt galt.

Al togtrafik mellem Korsør og Slagelse blev tirsdag aften indstillet, da en lokomotivfører frygtede, at han havde ramt et lille barn.

Heldigvis viste den toårige pusling sig at være uskadt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV2 Øst.

»Toget kom kørende, og lokoføreren så, der rendte et lille barn rundt tæt på skinnerne, og sådan et tog stopper ikke lige med et samme, så han kørte forbi, og troede rent faktisk, at han havde ramt barnet,« siger vagtchef Stefan Jensen.

Kort forinden havde politiet modtaget en anmeldelse fra moderen, der bor tæt på togstrækningen i Slagelse, om at hendes barn var forsvundet.

Togene blev derfor omgående indstillet, mens eftersøgningen gik i gang. Den dramatiske hændelse endte med, at moderen selv fandt sit barn, som legede på togskinnerne.

»Alle troede det værste, men der var heldigvis ikke sket noget,« siger Stefan Jensen.