Efter politiaktion i Valby: Politi leder efter 31-årig »farlig« mand - kontakt ham ikke, hvis du ser ham

Tirsdag eftermiddag rykkede svært bevæbnet politi ud til en adresse i Valby.

Det bekræfter Københavns Politi over for flere medier.

Vicekriminalinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi Bjørke Kierkegaard oplyser til Ekstra Bladet, at Københavns Politi har hjulpet politikredsen med at lede efter en 31-årig mand, der mandag aften skød en 39-årig mand i skulderen med et oversavet jagtgevær på deres bosted på Sct. Hans, Søndre Allé i Roskilde.

Der er tale om den 31-årige David Kosta Hondras, der bliver betegnet som »farlig«. Derfor skal borgere ikke selv kontakte ham, men straks kontakte politiet, hvis de ser ham.

Manden bliver beskrevet som 171 centimer høj, kraftig af bygning og kronraget med en stor tatovering på halsen.

Han har desuden et kors tatoveret på kinden under højre øje og en tåre på kinden under det venstre øje.

Oplysninger om den eftersøgte gives til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46351448 eller via nærmeste politi på tlf. 114.