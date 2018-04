Video: Elever blev låst inde i deres klasser af frygt for skoleskyderi i Helsingør

Politiet rykkede tirsdag formiddag massivt ud til skolen HF & VUC Nordsjælland i Helsingør, hvor der opstod frygt for et skoleskyderi, som man kender det fra USA.

Den omfattende politiaktion skyldtes en trussel mod skolen, som øjeblikkeligt fik politiet til at reagere. Tirsdag morgen modtog politiet en anmeldelse om, at der befandt sig en bevæbnet person på skolen. Heldigvis er der foreløbig ikke fundet noget mistænkeligt, oplyser Nordsjællands Politi:

»Vi er pt. til stede på skolen og foretager undersøgelser. Der er indtil videre ikke fundet våben eller andet mistænkeligt,« skriver politiet på Twitter.

Og videre:

»Anmelderen nævnte et fornavn på en kvindelig studerende, og tre kvinder på skolen lyder det fornavn. To af disse kom hurtigt i vores varetægt, mens den tredje ikke var i skole i dag. Vi har nu også fat i den tredje kvinde med samme fornavn.«

Skolens kriseberedskab blev aktiveret, så eleverne blev låst inde i klasselokalerne sammen med deres lærere.

Flere patruljevogne, hunde, ambulancer og angiveligt også indsatsstyrken rykkede ud til stedet.

Skolens rektor, Ruth Kirkegaard, skriver i en opdatering på Facebook, at alt er forløbet professionelt.

»Ud fra de informationer vi har fået, er der tidligere i dag blevet indtelefoneret en besked, der kunne udgøre en trussel for HF & VUC Nordsjælland, Helsingør.«

»Beskeden reagerer politiet på med det samme, og politiet tager de forholdsregler, der skal tages. Derfor er alt i forløbet foregået professionelt. Alle elever, kursister og lærere er blevet i klasselokalerne indtil politiet har undersøgt sagen nærmere,« skriver hun.

Vidner sagde tidligere på formiddagen til Helsingør Dagblad, at der var blevet affyret et skud omkring kl. 09.00, men det afviser politiet:

»Der florerer pt. et rygte om, at der er løsnet skud ved VUC i Helsingør, og at en person skulle være ramt. Dette er ikke korrekt. Vi opfordrer til, at man ikke viderebringer oplysninger, der ikke er bekræftet af myndighederne,« skriver politiet.

Ifølge Ekstra Bladets reporter på stedet, er politiets aktionsstyrke kørt fra skolen igen.

Men politiet vil være til stede på VUC resten af dagen, da der skal foretages yderligere undersøgelser. Derudover skal politiet tirsdag eftermiddag tale nærmere med de tre kvinder med de enslydende fornavne.