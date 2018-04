Varevogn ignorerede skolepatrulje og satte flere børn i fare: »En alvorlig sag«

Kort før klokken 8 opstod der en situation ved Fourfeldtskolen i Esbjerg, som politiet »ser på med stor alvor«.

En varevogn kom kørende mod et fodgængerfelt, hvor skolepatruljen signalerede stop. Varevognen fortsatte imidlertid med uændret fart, hvilket satte en gruppe elever i fare.

Skolepatruljer oplever fuckfingre og tilråb, når de hjælper de mindste over vejen

Skolepatruljen nåede imidlertid at stoppe en elev, der var på vej ud i fodgængerfeltet, og fik dermed forhindret en ulykke, oplyser politiet på Twitter.

Varevognens chauffør er blevet sigtet for brud på færdselsloven ved at ignorere en vigepligt og ikke udvise særligt hensyn til en skolepatrulje, oplyser politiet.

»Vi har enormt meget fokus på skolepatruljerne og deres sikkerhed. Så vi ser selvfølgelig på den her sag med stor alvor«, siger vagtchef Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Forældre frygter for en ulykke ved skolen

En undersøgelse, som Epinion har lavet for Rådet for Sikker Trafik, viste tidligere på måneden, at hver tredje elev i en skolepatrulje har oplevet ubehagelige episoder.

Eleverne har i undersøgelsen selv givet eksempler på, hvilke ubehagelige oplevelser de har haft som en del af skolepatruljen. Her beskriver de, at bilister blandt andet har kørt over vejen, selvom han fik tegn til at stoppe, givet dem fuckfingeren og en elev har beskrevet at en cyklist har kørt ind i elevens arm.