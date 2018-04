Forsvarer: Der er ikke skyggen af beviser i denne sag

Ja, Peter Madsen sejlede ud med Kim Wall i ubåden Nautilus den 10. august. Og ja, han parterede hendes døde krop og kastede ligdelene i vandet.

Men nej, han dræbte hende ikke, hun døde som følge af en tragisk ulykke.

Sådan lød det fra Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, som indledte sin procedure med at fastslå, at anklagemyndigheden efter hendes mening ikke havde fremlagt nogen beviser for, at Peter Madsen skulle have dræbt den svenske journalist Kim Wall.

Anklageren kræver Madsen dømt på livstid: Det var et planlagt seksuelt drab og der er ingen formildende omstændigheder

»Der var en masse antagelser, en masse indicier, men reelle beviser hørte vi ikke skyggen af,« lød det.

»Efter min opfattelse er spørgsmålet, om ordet bevisførelse er dækkende for det, der er forgået i retten i alle de dage, vi har siddet her. Efter min mening er det ikke det rette ord at bruge,« fortsatte hun.

Peter Madsen har forklaret, at Kim Wall formentlig døde som følge af kulilteforgiftning, da hun blev fanget i ubåden som følge af et undertryk. Der var ifølge Madsen således tal eom en ulykke, men han har erkendt, at han efterfølgende parterede hende.

»Uanset om man kan lide det eller ej, så sker der ulykker,« sagde forsvareren og fortsatte:

»Der er ingen tvivl om, at min klient har handlet fuldstændig irrationelt.«

Anklager: Peter Madsen har forsøgt at begå den perfekte forbrydelse

Hun pointerede, at beviser både kan være med til at underbygge anklagemyndighedens sag, men, lød det, beviser kan også gøre det modsatte.

»Kim Wall er ikke død af en forsætlig handling, foretaget af min klient,« sagde Betina Hald Engmark og fastholdt, at Peter Madsen bør frifindes for de tiltalepunkter, som gælder drab og seksuelt misbrug.

Hun kaldte anklagemyndighedens fremlæggelse »en meget fint konstrueret historie - vi kan også kalde det en gyserhistorie.«

Men der var ifølge hende tale om en historie, som ikke bygger på facts.

Før de sidste to dage i ubådssagen: Nu kan billedet af Peter Madsen endegyldigt krakelere Først var det en forsvinden, så et mysterium og så en drabssag. Billedet af den før så perifere kendis er falmet retsdag for retsdag, bevis for bevis. I den kommende uge afsluttes den voldsomme drabssag i byretten.

»Der er ikke nok til, at de samlet kan udgøre et bevis af en sådan styrke, som en domfældelse kræver.«

Forsvareren understregede, at det er anklagemyndighedens opgave at bevise, at han uden for enhver tvivl er skyldig i det, han er anklaget for, og at retten objektivt skal kunne begrunde, hvofor man kommer frem til det resultat, man nu måtte komme frem til.

»Er der en begrundet rimelig tvivl, så kan der ikke domfældes.«

Anklagemyndigheden mener, at Kim Wall døde ved kvælning eller ved halsoverskæring, men den endelige dødsårsag er ikke fastlagt, og retsmedicineren har ikke kunnet afvise, at hun kan være død som følge af kulilteforgiftning.

Psykologerklæring om Peter Madsen: Han ville gennemføre retssagen af ren nysgerrighed

Betina Hald Engmark gennemgik derefter de beviser, som anklagemyndigheden læner sig op ad i sagen. Først og fremmest gælder det Peter Madsens troværdighed. Han skiftede således forklaring flere gange, før han lagde sig fast på, at det måtte være kulilteforgiftning, som havde dræbt Kim Wall.

»Det er fuldstændig rigtigt, at min klient har skiftet forklaring undervejs, det er ikke noget, vi forsøger at skjule, men er det nok bevis til, at der kan ske en domfældelse, nej det er det ikke,« lød det.

Forsvareren gik videre til nogle af de mange vidner, der har afgivet forklaring i sagen.

»Det kan ikke afvises, at mange er vidnerne er mødt op ganske forudindtaget,« sagde hun og hæftede sig ved, at flere vidner formentlig er blevet påvirket af omtalen af sagen eller af deres forhold til Peter Madsen.

Et af vidnerne var ubådskeksperten Ditte Dyreborg, som ifølge Betina Hald Engmark udviste ringeagt for Peter Madsen og ikke kunne kaldes ekspert.

Forsvareren pointerede i øvrigt, at Ditte Dyreborg ikke var enig med eksperten fra Teknologisk Institut, som ikke kunne afvise, at der var sket kulilteforgiftning. Noget, som Ditte Dyreborg ikke mente var en sandsynlig forklaring.

Derudover kom hun ind på manglen på fysiske beviser, idet de stropper, som blev fundet både på ubåden og i vandet ikke bar Kim Walls dna. Og endelig understregede hun, at det faktum, at der var fundet døds- og voldsporno i form af både tekster, animationsfilm og virkelige film på Peter Madsens computer og harddisk, ikke var noget bevis.