Anklageren kræver Madsen dømt på livstid: Det var et planlagt seksuelt drab, og der er ingen formildende omstændigheder

Hvis det står til anklager Jakob Buch-Jepsen, så skal den drabstiltalte Peter Madsen bures inde resten af sit liv uden mulighed for nogensinde at komme ud igen.

Det gjorde han klart i den sidste del af sin procedure, hvor han gennemgik anklagemyndighedens krav for strafudmåling.

Straffen for et simpelt drab er som udgangspunkt 12 års fængsel. Men ifølge anklageren er der i Peter Madsens tilfælde ikke tale om et simpelt drab. Der er tale om et planlagt seksuelt motiveret drab.

»Det brutale i denne sag sammenholdt med det seksuelle koster mindst 16 års fængsel. Men med forberedelsdelen sammenholdt med parteringen så er vi altså oppe på livstid,« procederede anklageren og tilføjede:

»Den her sag er blottet for formildende omstændigheder - der er kun skærpende omstændigheder i den her sag.«

Anklageren er af den overbevisning, at Peter Madsen spændte Kim Wall fast i ubåden Nautilus og torturerede hende med en række genstande, som han havde medbragt til formålet.

Ifølge anklageren er der ikke ført nogen beviser, der modbeviser den påstand, og sagens brutalitet taget i betragtning mener han, at fængsel på livstid er den rette straf. Subsidiært har anklageren krævet forvaring, idet han mener, at Madsen er særdeles farlig for sine omgivelser.

Før de sidste to dage i ubådssagen: Nu kan billedet af Peter Madsen endegyldigt krakelere Først var det en forsvinden, så et mysterium og så en drabssag. Billedet af den før så perifere kendis er falmet retsdag for retsdag, bevis for bevis. I den kommende uge afsluttes den voldsomme drabssag i byretten.

»Hvis han ikke skal have livstid, skal han ikke have en normal fængselsstraf, for Peter Madsen er ikke normal,« sagde anklager Jakob Buch-Jepsen.

Han forklarede, at tiden for hvor lang tid man i gennemsnit sidder fængslet under en fængselsdom på 16 år er blevet overhalet af tiden for, hvor lang tid man sidder inde under en forvaring. Hvis dommen bliver udmålt til 16 år eller derunder, kræver anklagemyndigheden derfor forvaring i stedet for.

Under sin procedure nævnte anklageren en lang række eksempler på tidligere sager i dansk retshistorie, hvor gerningsmænd er blevet idømt både livstid og forvaring for særligt grove drab - flere af dem med seksuelle motiver.

Ubådssagen: Livstid er meget sjældent i sager om ét drab

Dommene er relevante for at påvise det, man kalder 'præcedens'. Altså, at der er sammenlignelige domme, som kan underbygge anklagerens argument om, at Peter Madsen fortjener fængsel på livstid eller sekundært forvaring.

Peter Madsen kiggede opmærksom på anklageren under den sidste del af proceduren, mens hans forsvarer Betina Hald Engmark tog noter på sin computer.

Efter frokostpausen starter forsvareren sin procedure.