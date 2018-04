Anklager: Peter Madsen har forsøgt at begå den perfekte forbrydelse

»Jeg har som anklager aldrig været vidne til noget så utroværdigt.«

Sådan sagde anklager Jakob Buch-Jepsen højt og tydeligt under sin procedure på den 11. retsdag i sagen mod den drabssigtede Peter Madsen.

Anklageren mener ikke, at der hersker nogen tvivl om, at Peter Madsen er skyldig i overlagt og planlagt drab på den svenske journalist Kim Wall.

»Forsvareren ville sagtens kunne finde 20-30 mennesker, der vil kunne beskrive Peter Madsen som et sympatisk og empatisk menneske, der kun var til blid sex og som elskede sine katte. Men ligemeget hvor mange vidner I fører, ændrer det ikke ved, at han er polymorf pervers og har en mørk side,« sagde anklageren.

Han argumenterede for, at Peter Madsens har forsøgt at løbe om hjørner med retten med sine mange og skiftende forklaringer af hvad der skete den 10. august i ubåden Nautilus.

»Hans troværdighed er ikke bare lav, den er ikke-eksisterende,« sagde anklageren og tilføjede, at det er anklagemyndighedens opfattelse, at alle detaljer i Madsens forklaring er konstrueret til lejligheden.

Jakob Buch-Jepsen henviste endnu en gang til den korrespondance Madsen havde med en veninde den 4. august. Han mente, at netop den sms-samtale var en nøjagtig drejebog for, det der skete med Kim Wall i ubåden.

»Bindes, stikkes med et spid, hobbykniven konmmer frem, jeg kigger på din hals, hvor er pulsåren. Jeg har en mordplan klar, som er til stor nydelse,« opsummerede han fra korrespondancen.

Det er anklagerens opfattelse, at Madsen troede, han kunne »gå på vandet og ville begå den perfekte forbrydelse«.

Før de sidste to dage i ubådssagen: Nu kan billedet af Peter Madsen endegyldigt krakelere Først var det en forsvinden, så et mysterium og så en drabssag. Billedet af den før så perifere kendis er falmet retsdag for retsdag, bevis for bevis. I den kommende uge afsluttes den voldsomme drabssag i byretten.

Han beskrev Madsen som afvigende og fokuserede på, at han udelukkende virker interesseret i, hvilke konsekvenser sagen kan få for ham selv og altså ikke viser tegn på anger eller empati for Kim Walls pårørende.

Bevisbyrden ligger som bekendt hos anklagemyndigheden, og i dansk retssystem er man uskyldig indtil det modsatte er bevist. Hvis Peter Madsen skal dømmes skyldig, skal det af dommer og domsmænd vurderes, at der ikke foreliger "rimelig tvivl" om hans uskyld.

Ifølge anklageren hersker der absolut ingen rimelig tvivl om, at Madsen har dræbt Kim Wall med vilje. Selv det faktum at det ikke har været muligt at fastslå en dødsårsag, ser anklageren ikke som et problem for skyldsspørgsmålet.

»Der er masser af eksempler på sager i Danmark, hvor mennesker er blevet dømt for drab, selvom man hverken har fundet lig eller en dødsårsag,« sagde han og nævnte bl.a. sagen mod det drabsdømte Peter Lundin, der blev dømt for at slå sin samlever og dennes to børn ihjel.

Peter Madsen sad under den første del af anklagerens procedure roligt ved siden af sin forsvarer Betina Hald Engmark. Han var igen i dag iført sort blazer og sine markante sorte briller.

Både Kim Walls forældre og hendes bror er i dag til stede i retssalen.

Anklageren fortsætter nu sin procedure, hvor han gennemgår det fremlagte bevismateriale og fremfører anklagemyndighedens syn på skyldsspørgsmålet. Han kræver Peter Madsen kendt skyldig i alle de seks forhold han er anklaget for. Senere på dagen skal forsvareren ligeledes procedere. Der falder dom i sagen den 25. april.