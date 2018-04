Lastbilchauffør ignorerede afspærring - politiassistent måtte springe i sikkerhed

Et alvorligt færdselsuheld medførte, at Hundestedsvej i Frederiksværk lørdag eftermiddag var spærret i flere timer.

En 42-årig lastbilchauffør fra Hundested valgte dog at se stort på afspærringen og fortsatte ufortrødent med at køre frem mod den politiassistent, som stod på vejen for at standse trafikanterne.

Ifølge Nordsjællands Politi måtte politiassistenten springe ind til siden for at komme i sikkerhed fra den 42-årige, som ikke viste tegn til at ville følge politiets anvisninger.

Chaufføren blev efterfølgende sigtet for at forvolde fare for andres liv og førlighed samt for at have fremsat trusler mod en tjenestemand.

Den sidstnævnte sigtelse gjorde den 42-årige sig fortjent til ved at true en anden politibetjent, som bad ham om at standse lastbilen.

Kvinde fløjet til Riget efter sammenstød i Frederiksværk

Ved færdselsuheldet overså en 68-årig kvinde angiveligt en 37-årig modkørende, da hun skulle foretage et venstresving, hvorfor bilerne stødte sammen.

Idet den 37-årige mand uden held forsøgte at undvige kvindens bil, ramte han en kantsten, hvorefter hans bil væltede om på taget.

Den 37-årige samt tre passagerer i hans bil blev kørt til Hillerød Sygehus med mindre skader, mens den 68-årige kvinde blev overført til Rigshospitalet med alvorlige skader.

Natten til søndag oplyste Nordsjællands Politi, at kvindens tilstand er stabiliseret, og at hun er uden for livsfare.