Indbrudstyv tømte barskabet, men klippede hækken, slog græsset og satte i opvaskeren

Det er sjældent nogen rar følelse, man som ejer står tilbage med, når fremmede har brudt ind i ens hjem.

Ofte følger også et større oprydningsarbejde. Det er dog ikke tilfældet for en sommerhusejer i Aabenraa, skriver TV Syd.

En indbrudstyv brød søndag et vindue op og tog ophold i sommerhuset.

I den forbindelse tog tyven sig den frihed at tage sig en lur i dobbeltsengen, ligesom pågældende tog for sig af husets udvalg af vin og spiritus.

»Vedkommende har til gengæld klippet hækken, slået græsset og endda sat sit beskidte service i opvaskeren,« fortæller vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV Syd.

For at det ikke skulle være usædvanligt nok, har indbrudstyven ifølge vagtchefen desuden efterladt sig et brev til sommerhusejeren.

Brevet var skrevet på fransk. Hvad der står deri, vil politiet forsøge at opklare med hjælp fra en franskkyndig.