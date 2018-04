Medie: Mand aflurede kode til ægtefælles NemID og optog flere kviklån i hendes navn

Antallet af anmeldelser om bedrageri er steget markant de seneste 10 år.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at politiet sidste år modtog 44.550 anmeldelser om bedrageri, for 10 år siden var tallet 7.053.

Der indgives dermed gennemsnitligt 122 anmeldelser om bedrageri hver dag, hvilket er en seksdobling siden 2007.

Selvom bedrageri tilsyneladende er blevet mere almindeligt, findes der stadig sager, som ikke er det.

Det er tilfældet i 26-årige Louise Møllers sag. Hun har for nyligt måtte erfare, hvordan det føles at blive bedraget. Ikke af en fremmed på internettet, men derimod af hendes egen mand. Det skriver JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten har været i telefonisk kontakt med Louise Møllers mand, der erkender, at han har oprettet lån i hendes navn. Derudover har manden ingen kommentar til artiklen.

Den 28. marts opdagede hun, at hendes mand havde afluret koden til hendes NemID, som han havde brugt til at optage mindst fire kviklån i hendes navn. Alle lån, som hun ikke kendte til, da pengene blev overført direkte til mandens konto.

Hos Det Kriminalpræventive Råd oplever de, at anmeldelserne oftest drejer sig om svindel med betalingskort, afluring af koder til betalingskort og misbrug af betalingsoplysninger efter indkøb på usikre hjemmesider.

Men det er første gang, at de har hørt om svindel med en ægtefælles NemID, fortæller analytiker hos Det Kriminalpræventive Råd Jon Elbek til avisen.

»Det mest almindelige er, at det er enkelte oplysninger, der misbruges. De økonomiske tab dækker forsikringen eller banken som regel for, men den psykiske del kan man ikke få erstatning for, og det kan opleves meget ubehageligt og grænseoverskridende for den enkelte,« siger Jon Elbek til avisen.

Louise Møller er nu ved at blive skilt fra manden, og hvis alt går efter planen, modtager hun snart papir på, at skilsmissen er gået igennem.