Nye oplysninger om angreb i børnehave: Mor opsøgte pædagoger flere gange og ødelagde ting i institution

En 25-årig mor opsøgte flere gange pædagoger fra Gilbjerg Børnehuse, da hun fredag eftermiddag blev sigtet for vold mod to af børnehavens medarbejdere.

Samtidig kan hun have udført hærværk i institutionen, oplyser Nordsjællands Politi til BT.

Pædagogerne blev første gang angrebet ved et fælleshus i forbindelse med en fødselsdag, hvorefter pædagogerne forlod huset og tog tilbage til institutionen.

»Moderen forlader efterfølgende stedet og kører til institutionen, hvor hun ødelægger nogle ting og tager nogle telefoner,« siger vagtchef Jan Hedeager til avisen.

Forældre angreb pædagoger i børnehave efter fødselsdagsfest: To personer er sigtet

Politiet er nu ved at undersøge, om sigtelsen mod den 25-årige kvinde skal udvides til også at dække over hærværk og tyveri.

Nordsjællands Politi har tidligere oplyst til Jyllands-Posten, at to personer er sigtet for vold - i begge tilfælde begået mod medarbejdere fra institutionen.

Leder Ida Maria Høgild har forklaret over for Netavisen Gribskov, at tumulten opstod, da nogle forældre blev vrede over den måde, fødselsdagen var blevet afholdt på.

Ifølge lederen havde uoverensstemmelsen rod i »kulturelle misforståelser«.

»Nogle børn havde været til fødselsdag, og dem, der holdt dagen, mente, at det skulle ske på en anden måde, end hvad pædagogerne lige var parat til at lade ske. Vi har en politik om, at personalet ikke efterlader børn alene. Jeg har aldrig oplevet noget som det her,« sagde hun til Netavisen Gribskov.