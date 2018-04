To mænd og kvinde mistænkes for drabsforsøg i Tinglev

To mænd og en kvinde eftersøges af politiet i sagen om forsøget på at dræbe en 36-årig mand i Tinglev tidligt fredag morgen.

Offeret er fredag eftermiddag fortsat i livsfare, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

I løbet af efterforskningen samler politiets interesse sig om de tre personer, som man mener at have identificeret.

De tre opfordres i en pressemeddelelse til at melde sig selv. De mistænkes for at have været involveret, da den 36-årige blev ramt af skud i en lejlighed på Stationsvej.

Det var ved totiden tidligt fredag morgen, politiet fik meldingen om skud. I en helikopter blev den hårdt sårede mand fløjet til behandling på Odense Universitetshospital.

Om han blev ramt af et eller flere skud, ønsker politiet ikke umiddelbart at oplyse. Betjente har afhørt naboer og andre i området ved Stationsvej.

36-årige mand fra Tinglev i livsfare efter skudepisode

Tidligere fredag efterlyste politiet vidner, som kunne have hørt eller set noget ved totiden på Stationsvej eller i nærheden.

I en pressemeddelelse siger politiet, at intet tyder på en forbindelse til bandemiljøer.