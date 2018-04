Landsret lader syrienkriger beholde sit danske pas

26-årige Adam Johansen får lov til at beholde sit danske pas, efter at Østre Landsret fredag stadfæster byrettens dom om fire års fængsel for at lade sig træne og hverve af Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Anklagemyndigheden havde anket byrettens dom med håbet om en skærpet fængselsstraf til Johansen samt en fratagelse af hans danske statsborgerskab.

Men retten vurderede, at en fratagelse af det danske statsborgerskab vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da det vil udgøre et indgreb i retten til privat- og familieliv.

Fire af landsrettens seks dommere mente, at Johansen skulle beholde sit danske statsborgerskab. To mente, det skulle fratages ham.

Splittelsen retfærdiggør, at sagen blev prøvet i landsretten, mener vicestatsadvokat Anders Riisager, der mødte for anklagemyndigheden.

- Nu må vi læse dommen, og så må vi se, hvilke overvejelser vi skal gøre os, siger han efter dommen.

Adam Johansen, der er skaldet og kraftigt bygget, er også tunesisk statsborger.

Han blev født på Færøerne og har en dansk mor og en tunesisk far. Han er gift og har et barn i Danmark.

I efteråret 2013 rejste han ind i Syrien, hvor han opholdt sig i fem måneder. I byretten forklarede han, at han tog til Syrien for at yde nødhjælp.

Men den forklaring fandt byretten utroværdig og uklar. Formålet med rejsen var at tilslutte sig Islamisk Stat, mente alle dommere og nævninger. Det er landsretten enig i.

Som helt ung var Johansen i Aarhus, hvor han kom i Grimhøjmoskéen. I København har han færdedes i den salafistiske gruppe Kaldet til Islam, hvis mål er at indføre kalifatet.

I løbet af retssagen i byretten fortalte den 26-årige mand, at han er modstander af demokrati.

Det var i foråret 2016, at Politiets Efterretningstjeneste fik materiale om 19 personer - herunder Adam Johansen - og derefter blev han og flere andre anholdt.

Johansens navn optrådte på blanketter fra Islamisk Stat, som blev fundet på en slagmark.