Militærchef: Udsendte soldater bør reagere på overgreb

Når danske soldater er ude på missioner i udlandet, bør de enten gribe ind eller melde om det, hvis de oplever overgreb. Også når det sker i lande præget af kaos og vold.

Budskabet er ikke til at misforstå torsdag i Østre Landsret, hvor en af landets øverste officerer afhøres.

- Vi holder en dansk standard, selv om man er ude i et super voldeligt miljø, siger generalmajor Kenneth Pedersen. Han er chef for operationsstaben i Værnfælles Forsvarskommando.

Afhøringen sker under retssagen om Operation Green Desert nær Basra i Irak. 23 irakere har sagsøgt Forsvarsministeriet, fordi de mener, at danske soldater var medansvarlige for, at de blev udsat for tortur under og efter en tilfangetagelse i november 2004.

Britiske og lokale irakiske styrker deltog i operationen. Et af spørgsmålene i retssagen er, om danske soldater var for passive, da de overværede, at nogle af de 23 fik en hårdhændet behandling ved tilfangetagelsen.

Derfor udspørges generalmajoren generelt om den såkaldte handle- og meldepligt.

- Det har et meget stort fokus. Hvis man ser noget, der ikke er acceptabelt i forhold til de guidelines, vi arbejder efter, så skal man handle, siger Kenneth Pedersen. Hvis det ikke kan lade sig gøre her og nu, skal man i hvert fald give en melding om det.

- Min mening er, at de hellere skal melde en gang for meget end en gang for lidt.

En af irakernes advokater, Christian Harlang, vil vide, hvad en dansk soldat bør gøre, hvis han eller hun ser en civil blive udsat for smerte eller ubehag i mere end en time?

- Hvis jeg så det, måtte jeg under alle omstændigheder melde om det, siger Kenneth Pedersen.

Hvilken betydning har det for de udsendte soldaters anseelse, at der ikke finder mishandling sted, lyder et andet spørgsmål.

- Det har enorm betydning også på det personlige plan. Vi er meget bevidste om, at vi er ude på Danmarks vegne, at vi skal gøre det ordentligt, og at vi bakker op om den retsorden, vi har, siger generalmajoren.

At soldaterne ikke medvirker til tortur "er en meget stor del af deres professionelle identitet", lyder det.

I retssagen har Forsvarsministeriet sagt, at danske styrker blot lagde en ydre ring ved operationen og ikke kan gøres ansvarlig for de britiske eller de irakiske styrkers behandling af de 23 mænd.

Hvis landsretten dømmer, kan det fremover få vidtgående konsekvenser for Danmarks deltagelse i internationale militære operationer, lyder det.

Retsmøderne blev indledt i november, og den sidste afhøring finder sted på tirsdag. Derefter holder advokaternes deres afsluttende taler til de tre landsdommere.