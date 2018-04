Ni rumænske mænd udvist for tyveri af 5000 kg messing

Der faldt onsdag dom i sagen om ni rumænske mænds tyveri af 5.000 kg messingspåner til en værdi af ca. 150.000 kroner ved Retten i Randers.

Fire måneders fængsel og indrejseforbud til Danmark i seks år lød dommen.

Det store messingtyveri foregik den 17. marts i Randers og var rettet mod en virksomhed, der genbruger skrot.

Midt om natten læssede de ni mænd messingspånerne fra en container på skrotfirmaets adresse og over på en varebil.

Det perfekte kup, hvis altså ikke de havde forsøgt at sælge messingspånerne til en virksomhed i Aalborg, som blev mistænkelig og kontaktede politiet.

Sammen med politiet blev Aalborg-virksomheden enige om at sætte et nyt møde op med de ni rumænere.

Ved mødet næste dag stod flere betjente klar til at tage imod messingtyvene.

Anklager Toni Schorpen er tilfreds med dommen.

»Retten vurderede ligesom mig, at det var særligt skærpende, at tyveriet blev begået af en større gruppe, og at værdien af messingspånerne var så høj,« siger han i en pressemeddelelse.