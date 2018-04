Ny undersøgelse: Under halvdelen af danskerne politianmelder kriminalitet

Kigger man nærmere på statistikkerne er Danmark et af de mest sikre lande i verden at leve i. Således bliver der i disse år anmeldt rekordfå overtrædelser af straffeloven.

Men statistikkerne er ikke helt retvisende for, hvor meget kriminalitet der reelt bliver begået herhjemme.

Ifølge en ny undersøgelse undlader 6 ud af 10 danskere nemlig at melde forbrydelser, de har været udsat for, til politiet.

Det skyldes bl.a., at knap hver anden ikke tror, at det gør nogen forskel, om de melder eksempelvis et indbrud eller ej.

Undersøgelsen er lavet af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring blandt 1.168 respondenter.

»Det er et problem, at så mange ikke anmelder forbrydelser, som de er blevet udsat for. Mørketal er en udfordring, og derfor er det vigtigt, at alle kriminelle forhold bliver meldt til politiet,« udtaler Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, i en pressemeddelelse.

Udover at 43 pct. af dem, som undlader at melde forbrydelser til politiet, gør det, fordi de ikke tror, at det ændrer noget, viser undersøgelsen, at 14 pct. undlader at indgive en anmeldelse, fordi de er bange for, at det vil få konsekvenser for dem.

For 10 pct. af personerne i undersøgelsen var det deres partnere, som stod bag den kriminelle handling, hvorfor man valgte ikke at anmelde forbrydelsen til politiet.

»Selvom man tror, at en anmeldelse ikke vil ændre noget, så er det vigtigt, at man alligevel melder forbrydelsen til politiet,« lyder det fra Henrik Sagild, der fortsætter:

»Det er naturligvis ikke muligt for politiet at opklare al kriminalitet, men det kan også have andre konsekvenser, hvis man ikke melder det, blandt andet i forhold til hvordan forsikringen dækker. Der er det ofte nødvendigt at have dokumentation for hændelsen og forløbet, eksempelvis med en politianmeldelse.«

Selvom undersøgelsens resultater for nogle formentlig virker overraskende, er det ikke tale om, at vi i Danmark er særligt slemme til ikke at anmelde forbrydelser.

En lignende undersøgelse fra Norge viste nemlig i 2015, at 6 ud af 10 nordmænd ligeledes har droppet at anmelde en forbrydelse til politiet.

»Det er interessant men ikke så overraskende, at vi på denne måde ligner nordmændene. Det viser, at vi har nogle af de samme udfordringer, og at det er svært at sætte ind med tiltag, der kan afhjælpe den sidste del af den kriminalitet, vi ser i vores samfund,« påpeger Henrik Sagild.