Politiet efterlyser 15-årig pige: Forlod sin efterskole og kom aldrig tilbage

Nordjyllands Politi har onsdag aften udsendt en efterlysning af den 15-årige Minnie Christensen.

Hun forlod søndag nat Aabybro Efterskole i Nordjylland og er ikke set siden.

Både familien og skolen har ledt efter hende siden i søndags, men har ikke fundet spor af hende nogen steder.

Politiet mener ikke, at der er grund til at tro, at hun er kommet noget til, men familien er meget bekymret, og vil gerne have hende hjem igen.

Vidner eller folk med oplysninger i sagen bedes kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.