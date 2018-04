Fire mænd varetægtsfængslet efter kølleslagsmål ved højlys dag

Fire mænd er blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Esbjerg onsdag.

De er sigtet for grov vold og for at have udsat andre for fare efter et banderelateret sammenstød på åben gade tirsdag eftermiddag i Esbjerg.

Vidner har hjulpet politiet efter bandeopgør i Esbjerg

Her kørte en bil med fire mænd op på siden af to andre biler, der holdt for rødt, hvorefter et kortvarigt slagsmål brød ud. Der blev ifølge politiet brugt både køller og flasker under slagsmålet, som udspillede sig mellem to rivaliserende bander.

De sigtede nægter sig alle skyldige.