Københavns Politi har besluttet, at otte personer hver især skal tilkendes en erstatning på 20.000 kroner i forbindelse med den såkaldte Tibetsag.

Det sker på baggrund af Tibetkommissionens undersøgelse af de kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013, hvor Københavns Politi blandt andet fratog demonstranter deres tibetanske flag.

Siden har otte personer fremsat krav om erstatning mod Københavns Politi for krænkelse af deres ytrings- og forsamlingsfrihed.

Det har politiet nu besluttet at efterkomme, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»I et demokrati skal politiet værne om borgernes grundlæggende rettigheder. Vi skal beskytte borgernes ytringsfrihed og sikre forsamlingsfriheden. Det har vi ikke gjort i denne sag. Vi har begået alvorlige fejl både under demonstrationerne og i den efterfølgende håndtering af forløbet. Derfor er det også vigtigt, at vi nu får mulighed for at godtgøre de krænkede i denne sag. Samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at sagen også har givet anledning til, at vi i Københavns Politi har iværksat en række tiltag, så vi kan undgå, at der sker lignende fejl i fremtiden,« siger politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes.

Justitsministeriet har anmodet Finansudvalget om, at der også bliver udbetalt erstatning i tre af de otte sager, hvor kravene er blevet vurderet til at være forældede.

Tibetkommissionen konkluderede, at der under besøgene blev givet klart ulovlige ordrer, som i en række tilfælde medførte, at Københavns Politi greb ind over for demonstranter i strid med deres grundlovs- og konventionssikrede ret til at ytre og forsamle sig.

Københavns Politi oplyser, at man har oprettet en ny afdeling for operativ kvalitet og sikret, »at større operationsplaner altid skal godkendes af ledelsen«.

Tidligere har Københavns Politi krævet at blive frifundet i retssagerne.