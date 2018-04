39-årig mand begik over 100 lovovertrædelser på blot ét år

Det er ikke så lidt, en 39-årig mand fra Hundested ved Retten i Hillerød er blevet dømt for.

Ifølge anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi er manden nemlig blevet idømt to års fængsel for ikke mindre end 101 forhold, ligesom han er blevet frakendt førerretten i 10 år og betinget udvist af Danmark.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Manden var i alt tiltalt for 129 tilfælde af bl.a. vold, narkokørsel og tyveri. Han havde erkendt størstedelen af forholdene, men endte med at nægte sig helt eller delvist skyldig i en tredjedel.

Selv var den 39-årige ikke til stede, da dommen blev afsagt. Han har ikke været varetægtsfængslet, mens sagen har været behandlet, men er efter domsafsigelsen blevet fængslet in absentia.

Anklager Anne-Mette Wedell Seerup fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi er »meget tilfreds« med længden på fængselsstraffen.

»Der var tale et stort antal forhold begået over en periode på et år. Jeg er også tilfreds med, at retten fulgte min begæring om at varetægtsfængsle den 39-årige in absentia,« udtaler hun i pressemeddelelsen.

Det oplyses, at den 39-årige mand to gange sidste år blev fremstillet for en dommer. Men begge gange endte han med at blive løsladt.

Manden var tiltalt for følgende lovovertrædelser: